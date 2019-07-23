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Шесть навыков для успешного будущего – эксперт рассказал, чему учить детей

Актуально
23 июля, 17:54

Самый главный навык будущего – умение учиться и брать ответственность за себя и окружающий мир

Фото: alebloshka/Depositphotos
Фото: alebloshka/Depositphotos.

Во всем мире системы образования не успевают адаптироваться к требованиям современного мира: 65% детей, учащихся в начальной школе, будут заняты в профессиях, которые еще не существуют.  Это возлагает на родителей дополнительную работу и ответственность, пишет вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, автор социальной инициативы ІТ-школяр Валерий Омельченко. Он назвал шесть навыков, которые необходимы каждому ребенку для успешного обучения и построения карьеры.

Цифровая грамотность.  Включает в себя информационную и компьютерную грамотность, основы коммуникации с помощью компьютерных технологий, создание цифрового контента, решение задач с помощью цифровых технологий.

Кибербезопасность.  Основы безопасного поведения в интернете должен знать каждый владелец смартфона. Несколько правил для детей: не делиться персональной информацией в сети, не встречаться лично с "интернет-друзьями", не принимать сообщения от незнакомцев и не открывать медиафайлы, которые имеют признаки "вирусных".

Критическое мышление и медиаграмотность.  В эпоху переизбытка информации даже взрослому бывает сложно отличить фейк от правды. Медиаграмотность решает эту проблему: учит идентифицировать пропаганду, цензуру, однобоко поданный материал.

Вычислительное мышление и программирование.  Выучить новый язык программирования не так уж и сложно. Но куда важнее обучиться алгоритмическому способу мышления с логическими приемами и способностью разбивать любую задачу на мелкие части. Этот навык нужен не только программистам, он применим в любой сфере деятельности.

Робототехника и искусственный интеллект.  Это направление заслуживает хотя бы поверхностного изучения в связи с темпами развития искусственного разума. В будущем, когда он приблизится к аналитическим способностям человека, не будет лишним понимать, как его "выключить".

Умение учиться. "Самый главный навык будущего, на мой взгляд, — это умение учиться и брать ответственность за себя и окружающий мир. Учеба тоже уходит в онлайн-формат, и большинство современных детей не читает книжки, а слушает подкасты и смотрит влоги. Раз и учеба становится мобильной, нужно прививать навык учиться постоянно. Это и есть главный залог успеха в будущем", — считает Валерий Омельченко. 

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Тег дети, учеба, ІТ-школяр, Валерий Омельченко

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