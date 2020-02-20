Шестая годовщина расстрелов на Майдане: имена стрелков известны, но наказанных нет

Сегодня утром в 10:00 в центре Киева состоится Марш достоинства в память о погибших во время расстрелов на Майдане. На него планируют приехать родственники и друзья Героев Небесной сотни.

Мы пообщались с родными погибших. Большинство из них говорят, что даже спустя убийцы активистов до сих пор не наказаны.

"Не хочу высказывать никаких домыслов, скажу лишь факты, – говорит Владимир Голоднюк, отец одного из самых молодых Героев Небесной сотни. – Дело Майдана развалено и уничтожено окончательно после того, как были отпущены экс-беркутовцы. Я больше чем уверен, что дирижер всего этого находится в Москве. Других выводов нет. Считаю, что перспективы дальнейшего расследования нет, я не верю ни в завершение, ни в посадки".

По словам Голоднюка, последний раз его вызывали в суд давать показания в 2017 году.

"Что касается убийства моего сына, Устима, то было установлено, кто стрелял в него и откуда стрелял, – говорит Голоднюк. – Вскоре должны были быть приговоры, но дело развалилось. Ряд экспертиз доказали, что в Устима стрелял один из экс-беркутовцев, который был отпущен".

Мать еще одного погибшего, Ирина Гурик, рассказала нам, что, на ее взгляд, после передачи материалов дела в ГБР первые итоги можно будет подвести через 3-4 месяца.

"Что касается нашей ситуации, то следствие не нашло пулю, от которой погиб сын. То есть, кто именно стрелял – это доказать пока сложно. Нам не известен этот человек. Выстрел в нашего сына был совершен с той стороны, где находились несколько беркутовцев. Однозначно, что стрелял кто-то из них, но кто именно – вопрос", – говорит Ирина Гурик.

Мама еще одного погибшего, Мария Байдовская, верит, что, несмотря на все сложности расследования, однажды виновные в убийстве ее сына будут наказаны.

"Если мы не будем верить и надеяться, то окажется, что все было зря, окажется, что ребята погибли зря. Рано или поздно виновных найдут и накажут. Надеюсь на это", – сказала нам Мария Байдовская. В тренде Коронавирус проник в 28 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения

По ее словам, в прошлые годы ей пришло письмо от правоохранительных органов, в котором уведомили, что, мол, стрелок найден.

"Но не указали ни фамилии, ни других подробностей, – говорит Байдовская. – Также скажу откровенно, что спустя 6 лет государство выделило деньги на приобретение мне квартиры. Переехала в нее как раз накануне Нового года. До этого вопрос вообще не решался".

Напомним, ранее в Госбюро расследований заявили, что приняли для расследования 42 дела, связанных с преступлениями, совершенными на Майдане.

"Общий объем материалов – более 6,5 тыс. томов. Также за последний месяц было направлено в суд дело об убийстве журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко, – сообщили в пресс-службе ГБР. – Кроме того, сообщено о подозрении следователю Днепровского райуправления ГУМВД в г.Киеве. Он подозревается в незаконном задержании 4 участников протестов 18 февраля 2014 года".

Напомним,в эти дни в Украине проходят мероприятия в память о событиях 2014 года на Майдане.

Ранее сообщалось, что в Киев вернулись подозреваемые в расстрелах на Майдане. Подробности – в сюжете.

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