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Шестилетний украинец пришёл на помощь африканским детям

PR
Сегодня, 11:07

История знает большое количество случаев, когда именно СМИ удается вдохновить и мотивировать на помощь ближнему. И это рассказ именно о таком поступке

Шестилетний украинец пришёл на помощь африканским детям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a19/2b5/5c8a192b564ed.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a19/2b5/5c8a192b564ed.jpeg Украина История знает большое количество случаев, когда именно СМИ удается вдохновить и мотивировать на помощь ближнему. И это рассказ именно о таком поступке

Деревня Того это не самое лучшее место для жизни детей. Как правило, даже самые маленькие ее жители вынуждены очень тяжело трудиться для того, чтобы иметь возможность существовать. Именно таким ребенком когда-то был глава тоголезской благотворительной организации Летать, чтобы жить Джереми Пимизи человек, которому впервые удалось привлечь внимание к столь серьезной проблеме.

Джереми родился именно в такой деревне, и его детство вряд ли можно назвать счастливым. Это и вдохновило мужчину на постоянную работу. Долгие годы он не оставлял попыток найти того, кто помог деревне хоть немного. Джереми обращался к состоятельным, известным и знаменитым людям, прося у них помощи и поддержки, однако, всего его мольбы не были услышаны.

Достучаться удалось только до журналистов, которые сняли репортаж о родной деревне Джереми, которая находится более чем в четыреста километрах от столицы Того, в провинции Кара.

Дрогнуло и совсем юное сердце маленького украинца Андрея Феднова, который, посмотрев фильм о том, как живут его ровесники на другом конце земли, принял твердое решение помочь.

Жизнь детей во многих африканских странах это достаточно сложное испытание. Как правило, с самого малого возраста детей приучают к тяжелому, часто травмирующему труду. Естественно, полноценно учиться и развиваться в такой ситуации сложно.

Одна из немногих радостей для маленьких жителей африканских деревень это уличный футбол. В такой забаве с самодельным мячом принимает участие огромное количество детей и это становится отличной возможность отвлечься и расслабиться после тяжелого труда.

Посмотрев фильм о жизни маленьких тоголезцев, Андрей был крайне впечатлен тем, что где-то в мире есть дети, которых может осчастливить обыкновенный мяч и решил, что поедет в Африку, чтобы подарить своим африканским сверстникам свой мяч и игрушки.

Он обратился со своей идеей к отцу и убедил его посмотреть фильм.

Вскоре идея мальчика была полностью поддержана через несколько месяцев Павел Феднов вместе с шестилетним сыном отправились в Того.

Отец и сын заранее приготовились к ответственной поездке, найдя в социальных сетях Джереми Пимизи которого увидели в фильме.

Украинские гости прибыли не с пустыми руками, они заранее приобрели для жителей деревни ценные в данном регионе подарки это большое количество продуктов, предметов гигиены и средств первой необходимости.

Пока отец готовил ужин для жителей деревни, Андрей активно раздавал подарки детям различные игрушки, канцелярские принадлежности и самое главное – настоящие профессиональные футбольные мячи для уличного футбола.

Андрей и Павел остались на ночёвку в скромной деревенской хижине и уже наутро направились в столицу, чтобы пополнить запасы и отправиться в ещё одну бедную деревню, которая так в них нуждалась.

В своём блоге, Джереми, рассказал о том, что жители деревень были глубоко тронуты поступком украинских гостей и уже очень давно не были столь счастливыми и веселыми. Помощь, оказанная украинской семьёй, не только существенно улучшила их жизнь, но и подарило огромное количество положительных эмоций.

Джереми также отметил, что такой поступок украинских путешественников стал для него отличной мотивацией, и теперь он не теряет уверенности в том, что на земле есть множество добрых сердец, способных на действительно хорошие поступки для тех, кто так сильно в этом нуждается.

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Тег туризм, новости, дети, Африка, школьники, путешествия, общество, Андрей Феднов, Павел Феднов

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