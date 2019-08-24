День Независимости Украины: спецвыпуск "Сегодня" онлайн

Фото: Facebook Владимира Зеленского

Сегодня вся Украина отмечает День Независимости. В этом году 24 августа вместо традиционного военного парада состоится Шествие Достоинства. По Крещатику пройдут представители различных родов войск ВСУ, а также медики, спортсмены, учителя, дипломаты и волонтеры. Кроме того, в Шествии примут участие глава государства и другие представители руководства страны. Также состоится Марш защитников Украины, организованный ветеранами.

О том, как проходят праздничные мероприятия и как отмечают украинцы, смотрите в специальном выпуске "Сегодня":

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Напомним, что 28-я годовщина государства будет сопровождаться торжественными мероприятиями и неофициальными акциями как в Киеве, так и других крупных городах. При этом безопасность граждан на День Независимости будут обеспечивать 13 тысяч полицейских.

Также сообщалось, что команда "Сегодня" установила национальный рекорд. Шесть журналистов одновременно подняли национальные флаги – на востоке, юге, севере, в самой высокой и самой низкой отметках Украины.

Больше смотрите в подборке новостей на сайте "Сегодня": "День Независимости: как Украина отмечает праздник".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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