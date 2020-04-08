/ Фото: пресс-служба Запорожской ОГА

С 12 марта все школы и университеты Украины закрыты на карантин из-за угрозы эпидемии коронавируса. Но учебный процесс не остановился: ученики и студенты получают образование в онлайн-режиме. О том, когда закончится учебный год, идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Когда заканчивать учебный год – решают педагогические советы школ, но не позже 1 июля. Такое разъяснительное письмо Минобразования опубликовало 31 марта. Школы должны отталкиваться от продвижения по учебной программе. Ученики 11 классов будут учиться до конца июня, чтобы заполнить пробелы в программе и подготовиться к ВНО.

Директор средней школы №5 в Печерском районе столицы Светлана Олексюк говорит, что их школа сможет закончить учебный год к концу мая.

"Мы работаем с детьми по программе, которая у нас есть. Каждый день мы даем проверочные задания, чтобы дети сами видели, как они усваивают новый материал. Мы видим, что можем дать весь материал, поскольку все учителя работают по-честному. Что касается учебных планов, мы завершим учебную программу до конца мая и нам будет нецелесообразно продолжать учебный год до 1 июля, потому что мы не потеряли учебные часы", – отмечает Светлана Олексюк. В тренде Школа на карантине: когда закончится учебный год

От государственного итогового экзамена учеников четвертых и девятых классов освободят. Министерство образования уже опубликовало приказ. А вот Внешнее независимое оценивание состоится независимо от сроков карантина. Даты тестирования просто могут перенести. Сейчас в Минобразования рассматривают два варианта.

Если карантин закончится до начала лета, то ВНО стартует в последние недели июня и закончится в средине июля. В таком случае результаты тестов обнародуют в конце июля, а вступительная кампания начнется с августа. Если карантин продолжат до начала августа, то ВНО стартует в середине августа и закончится до средины сентября. Таким образом, вступительная кампания продлится до середины октября, а первые курсы начнут учиться с ноября, остальные по графику – с 1 сентября.

Напомним, с 6 апреля в рамках проекта "Всеукраинская школа online" 40 педагогов из Киева на время карантина стали учителями для всей Украины. Для поддержки этого важного социального проекта "Медиа Группа Украина" открывала свободный доступ к трансляциям уроков на платформе OLL.TV.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "Школа на карантине: когда будет последний звонок и ВНО".

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