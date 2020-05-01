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Школа онлайн: на уроке истории вместо войны с Россией показали Усика (видео)

1 мая, 15:36

Станислав Кожемякин

Знаменитый украинский боксер исполнил роль ученика на уроке о научно-технической революции

В Украине – коронавирус, а в школах – карантин. Чтобы дети могли учиться дистанционно, правительство инициировало проект "Всеукраинская школа онлайн", в котором обычные учителя попробовали себя в роли телеведущих. Но вот только ляпов избежать не удалось.

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Вот и 30 апреля должен был выйти урок всемирной истории для 11 классов на тему российской агрессии в Украине, однако вместо этого на YouTube-канале Министерства образования и науки показали ролик со знаменитым украинским боксером Александром Усиком.

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Журналисты "Радио Свобода" поинтересовались в МОН, что же стало причиной случившегося.

"После съемки каждый урок проходит несколько степеней экспертизы, а также сложный процесс монтажной работы. Поскольку урок, заявленный в расписании, ни был технически подготовлен к трансляции, к сожалению, пришлось предоставить для эфира другой урок", – сообщили в министерстве.

В ведомстве заверили: урок истории на тему "Агрессия России против Украины в 2014 году. Российско-украинская война" обязательно выйдет, но позже. Когда видео будет готова, его покажут на телевидении на канале МОН в YouTube.

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Стоит отметить, что сейчас тему урока на канале поменяли на "Научно-техническая революция":

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Стоит отметить, что это уже не первый конфуз во время уроков истории во "Всеукраинской школе онлайн". В начале апреля одна из учительниц, вероятнее всего, просто оговорившись, перепутала российских императоров Николая І и Николая ІІ.

А во время урока по украинскому языку составители слайдов допустили географическую ошибку, "переселив" полярных медведей из Арктики в Антарктиду.

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школа карантин конфуз история Александр Усик

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