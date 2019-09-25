Школьники посоревнуются в создании smart-гаджетов

В этом году ученики со всех уголков страны в возрасте от 12 до 17 лет соревновались в разработке идей «умных» устройств

/ Фото: Pixabay

В Киеве подходят к финалу вторые национальные соревнования для школьников по моделированию "умных" устройств — STEAM-House-2019. ИТ-соревнования среди учащихся средних школ призваны не просто побуждать детей генерировать новые идеи, но и способствовать развитию STEAM-образования и внедрению современных технологий в программу Новой украинской школы, утвержденной Министерством образования и науки.

В этом году ученики со всех уголков страны в возрасте от 12 до 17 лет соревновались в разработке идей "умных" устройств, их программировании и изготовлении моделей таких гаджетов уже во второй раз.

До 16 октября организаторы и жюри конкурса определят 10 финалистов и презентуют им наборы комплектующих для проектирования гаджетов.

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Финал конкурса состоится 20 декабря. Во время финального этапа в Киеве жюри определит и наградит победителей трех номинациях: "Умные" устройства", "Умный город" и Интернет вещей (IoT).

Организатор нынешних соревнований-компания Accord Group. Соорганизаторы — компания-учредитель конкурса STEAM-House "ИТ-Интегратор", Институт модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины и издательский дом "Освіта". Главные партнеры конкурса — Cisco Networking Academy, MTI hi-tech Distribution, Microsoft, Asbis, ERC.

"Конкурс STEAM-House призван популяризировать внедрение современных образовательных и информационных технологий в украинских школах. Он также помогает нам отбирать талантливую молодежь, предоставлять ей всестороннюю поддержку при выборе STEAM-профессий — так называемых "профессий будущего", — комментирует вице-президент "ИТ-Интегратор" Надежда Омельченко.

"Наша компания делает очень много для содействия реализации концепции Новой украинской школы и развития научного направления образования и опытно-ориентированного обучения, продвижения использования ИТ-решений в школах. Мы верим в то, что STEAM-House станет не только конкурсом для талантливой молодежи, но и инновационной платформой, которая объединит все компании и организации, которые развивают среднее образование в стране", — считает генеральный директор Accord Group Валерий Береговой.

В прошлом году участники STEAM House подали около 100 оригинальных проектов. Победу в конкурсе одержали проекты "умный" кран от Михаила Сирого (г. Горишни Плавни, Полтавская обл.) и система компенсации утраченного зрения от Игоря Шибки (г. Днепр). Для обоих победителей конкурс стал трамплином для развития. Разработку Игоря Шибки отметил тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман как общественно-полезный проект. А smart-кран Михаила Сирого успешно функционирует в его родной школе.

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