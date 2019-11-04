Школьные прогулы: грозят ли родителям учеников штрафы и что делать с прогульщиками

/ Фото: AFP

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Многие родители уверены, что дети могут пропускать школу только в том случае, если сильно заболели. Другие же считают, что несколько дней отдыха от школы никому не навредят. Сайт "Сегодня" рассказывает, можно ли прогуливать школу и действительно ли родители могут получить штраф за то, что их ребенок не ходит на уроки.

Штрафы за прогулы

Появившаяся в СМИ информация о том, что родители школьников, которые систематически прогуливают занятия, будут платить штрафы, быстро разлетелась по сети. В постановлении Кабинета министров № 684 сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости, – уведомить полицию, после чего родителям может грозить штраф.

На деле же, ничего нового в этом постановлении нет, так как оно было принято еще 13 сентября 2017 года. Людмила Куса, юрист Gracers Law Firm, в комментарии сайту "Сегодня" пояснила, что после того, как учебное заведение сообщит в полицию о длительном отсутствии ученика, Нацполиция и служба по делам детей проводят проверку, по результатам которой устанавливают наличие или отсутствие в действиях родителей ребенка правонарушения, предусмотренного ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей).

"Если органами Нацполиции будет установлено, что несовершеннолетний ребенок не посещал школу в течение 10 рабочих дней подряд по неизвестным или без уважительных причин, то на родителей такого ребенка (как правило, на одного из) составляется административный протокол, который направляется в суд для рассмотрения. Если судом будет уставлено что имело место уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей, что повлекло за собой пропуск ребенком занятий в школе, суд может принять решение о привлечении родителей к ответственности", — пояснила Людмила Куса.

Она добавила, что за это правонарушение можно получить предупреждение или штраф в размере от 850 грн до 1700 грн. Если ситуация повторится, то родителям грозит штраф в размере от 1700 грн до 5100 грн.

"Такие штрафы начали действовать с августа 2018 года, до этого штраф, который грозил родителям, был от 17 до 51 грн. Следует отметить, что эти нормы законодательства не новые и действуют уже два года. А судебная практика уже имеет прецеденты привлечения к ответственности родителей за пропуск детьми школьных занятий", — подытожила Людмила Куса.

Добавим, что речь идет именно о долгом отсутствии несовершеннолетнего ученика без каких-либо причин, а вовсе не о том, что штрафовать будут всех родителей, чьи дети пропустят несколько дней занятий.

Почему в школьных прогулах нет ничего страшного

Так или иначе, в разговорах о том, можно ли вообще прогуливать школу, стабильно остается два лагеря: люди, которые свято уверены, что пропускать школу нельзя ни по каким причинам, и люди, которые считают, что в прогуле нескольких дней нет ничего ужасного. Такие обсуждения можно найти буквально на каждом родительском форуме.

Николай Скиба, эксперт направления "Образование" Украинского института будущего, в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что иногда для того, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье ребенка, стоит оставить его дома, особенно когда замечаешь его умственное и физическое истощение.

"Кроме того, мы же поощряем детей, чтобы они приобретали практически навыки и осваивали спорт или же какую-то творческую деятельность. И все это требует времени, поездок, подготовки", ­— отметил эксперт и добавил, что, кроме того, существует неформальное образование, которое вполне может дать результаты, равноценные знаниям, которые ребенок получит в классе.

Скиба уверен, что никакой проблемы в том, чтобы иногда оставить ребенка дома, нет. В целом же, все это можно решить развитием индивидуального учебного плана, который предусмотрен законом "Об образовании". Такой план разрабатывают непосредственно педагоги, в нем учитываются способности, интересы, потребности, мотивация, возможности и опыт ученика.

Эксперт отмечает, что сейчас даже во многих компаниях все более популярным становится гибкий график, поэтому было бы хорошо еще со школы учить детей самостоятельно распоряжаться своим временем.

"Сейчас во многих компания все более популярным становится гибкий график работы. И было бы нормально, если бы мы учили детей этому со школы, т.е., чтобы они привыкли, что их не контролируют, но в то же время умели самостоятельно распределять свое время. Иначе этому невозможно научиться просто после 20 лет с чистого листа, если до этого ребенку просто не давали шанса управлять своим временем", — подытожил эксперт.

Что советуют психологи

Тем не менее, если ребенок часто пропускает школу самостоятельно или же часто просит родителей оставить его дома, стоит разузнать, все ли у него хорошо. Ранее мы уже рассказывали, что нежелание идти в школу, имитация болезней могут быть признаком того, что ребенок подвергается буллингу.

Еще одной причиной может быть плохая успеваемость или проблемы с какими-то предметами, за что потом школьника наказывают родители. Психолог Людмила Бондарчук в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что когда у ученика в школе все получается, атмосфера в классе комфортная, отношения и с одноклассниками, и с учителями прекрасные, а предмет дается легко, то, конечно, смысла пропускать занятия нет.

"Совсем другая ситуация, если предмет дается нелегко, или вообще непонятен. А дома ждет наказание за плохие отметки. Тогда пропуск занятий является своеобразным выходом из ситуации. Потому что ребенку проще потом просить прощения у родителей, отрабатывать свои пропуски у учителей, чем в очередной раз получить плохую отметку на уроке и еще раз убедиться в своей никчемности", — комментирует ситуацию Бондарчук.

Она добавила, что, если ребенок часто самостоятельно пропускает школьные занятия, то причина обязательно есть, и она либо в школе (предмет непонятен, плохие отношения с одноклассниками, учителями), либо в семье (страх наказания).

Таким образом, в том, что ребенок хочет иногда остаться дома, нет ничего страшного. Но если это приобретает систематический характер, родителям стоит внимательнее понаблюдать за своим ребенком и узнать, не нуждается ли он в какой-либо помощи, ведь чаще всего дети, которые становятся жертвами буллинга, никому об этом не рассказывают.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в школе Кропивницкого из-за агрессивной ученицы родители отказываются пускать детей в школу.

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