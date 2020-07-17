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Шмыгаль объяснил, для чего нужен запрет работы заведений после 23:00

17 июля, 12:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

Меры адаптивного карантина и на государственном, и на местном уровнях дают свой результат

Решение о временном ограничении работы заведений питания и ночных клубов после 23:00 помогло стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Почему (запретили ночную работу заведений, – ред.)? До этих пор (23:00) абсолютно достаточно времени, чтобы поужинать, а по прошествии этого времени происходят массовые скопления людей, когда есть огромная вероятность передачи коронавируса. Как результат, после этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом", – сказал Шмыгаль.

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По его словам, меры адаптивного карантина и на государственном, и на местном уровнях дают свой результат.

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"К сожалению, не происходит падение роста числа заболеваемости. Но последние недели ситуация стабилизировалась. Это как раз важный момент", – добавил глава правительства.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили вспышку коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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