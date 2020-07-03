Шмыгаль рассказал, как будут работать школы с 1 сентября

Правительство работает над продолжением обучения детей в условиях распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

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При условии умеренного развития эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября. Возможность дистанционного обучения предполагается на случай ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

"Возможность дистанционного обучения мы предусматриваем и работаем над тем, чтобы оно было более качественным и полноценным, давало возможность детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это лишь возможность", - заявил Шмыгаль.

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Премьер подчеркнул, что классический образовательный процесс никто не отменял, и он остается в приоритете.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

О том, как мотивировать детей учиться онлайн, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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