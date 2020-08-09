Шмыгаль рассказал, как будут работать школы с 1 сентября

Правительство уже провело все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса, рекомендации относительно которого ранее уже дал Минздрав, в условиях пандемии коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", подчеркнув, что учебный год начинается 1 сентября.
По его словам, в регионах, находящихся в "красных зонах", власти будут вводить для школьников двухнедельный карантин, в ходе которого дети будут обучаться дистанционно.
"Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", – сказал Шмыгаль.
Ранее Министерство образования и науки дало свои рекомендации, как подготовить учебные заведения для безопасной работы в условиях пандемии. В ведомстве рассказали об условиях дистанцирования для учеников, а также у школьников могут появиться отдельные учебные кабинеты.
Как сообщали новости "Сегодня", в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Оказывается, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов.
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