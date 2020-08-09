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Шмыгаль рассказал, как будут работать школы с 1 сентября

9 августа, 01:59

Елена Вус Елена Вус

Учебный год начинается 1 сентября

Правительство уже провело все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса, рекомендации относительно которого ранее уже дал Минздрав, в условиях пандемии коронавируса.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", подчеркнув, что учебный год начинается 1 сентября.

По его словам, в регионах, находящихся в "красных зонах", власти будут вводить для школьников двухнедельный карантин, в ходе которого дети будут обучаться дистанционно.

"Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", – сказал Шмыгаль.

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Ранее Министерство образования и науки дало свои рекомендации, как подготовить учебные заведения для безопасной работы в условиях пандемии. В ведомстве рассказали об условиях дистанцирования для учеников, а также у школьников могут появиться отдельные учебные кабинеты.

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Как сообщали новости "Сегодня", в МОН назвали две даты начала учебы в украинских вузах. Оказывается, первокурсники и "магистры" начнут позже, чем студенты остальных курсов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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школа карантин 1 сентября коронавирус пандемия Денис Шмыгаль COVID-19
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