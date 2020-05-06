Шмыгаль: Украина не будет отмечать 8 и 9 мая

Украина все еще находится на карантине и массовых собраний и мероприятий организовывать не будут

Украина в этом году не будет организовывать мероприятия ко Дню памяти и примирения (8 мая) и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). Об этом заявил на заседании Кабинета министров глава правительства Денис Шмыгаль.

"Мы накануне Дня памяти 8-го и 9-го мая. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать (карантин) для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить массовых мероприятий", – сказал он.

Шмыгаль попросил глав областных государственных администраций лично или на уровне заместителей обеспечить, чтобы индивидуально отметили ветеранов Второй мировой войны, которые есть в областях.

"Все остальные мероприятия мы проводить не планируем в связи с карантином", – добавил глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", в соседних странах тоже приняли решение по Дню победы. Так, в России Путин таки решился отменить празднования на Красной площади, а вот Лукашенко в Беларуси заявил, что не собирается отменять парад на День победы 9 мая.

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