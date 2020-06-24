Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков

Сильные ливни привели к паводкам в западных областях

Из-за паводков на западе Украины в Ивано-Франковскую область вылетел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале в среду утром.

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"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – говорится в сообщении.

Напомним, сильные дожди успели натворить немало беды по всей Украине,но основной удар стихии пришелся на западные регионы. Там ливни привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Там вода подтопила 197 населенных пунктов.

Кроме того, из-за сильных дождей и ветра в стране обесточены 120 населенных пунктов. Без электричества остались жители шести регионов.

Также мы сообщали, что ситуацию в западных областях будет контролировать лично президент Украины Владимир Зеленский. В ОПУ заверили, что президента ежедневно информируют о ситуации с непогодой и конкретно о пострадавших от паводков.

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Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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