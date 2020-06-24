Українська
$ 26,67
29,9
  1. Последние новости Украины

Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков

24 июня, 08:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Сильные ливни привели к паводкам в западных областях

Из-за паводков на западе Украины в Ивано-Франковскую область вылетел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале в среду утром.

Реклама

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – говорится в сообщении.

Напомним, сильные дожди успели натворить немало беды по всей Украине,но основной удар стихии пришелся на западные регионы. Там ливни привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях. Там вода подтопила 197 населенных пунктов.

В тренде
Украину снова зальет дождями: где ждать непогоды (карта)

Кроме того, из-за сильных дождей и ветра в стране обесточены 120 населенных пунктов. Без электричества остались жители шести регионов.

Также мы сообщали, что ситуацию в западных областях будет контролировать лично президент Украины Владимир Зеленский. В ОПУ заверили, что президента ежедневно информируют о ситуации с непогодой и конкретно о пострадавших от паводков.

Реклама

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

паводок ливни Ивано-Франковская область Денис Шмыгаль

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Мама и брат кричали о помощи": при взрыве в Киеве у 18-летней девушки погибла семьяПроисшествия
Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видео
Взрыв дома на Позняках в Киеве засняла камера наблюдения: видеоПроисшествия
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семью
Взрыв на Позняках: что известно о состоянии девушки, потерявшей всю семьюПроисшествия
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видео
ВСУ снова уничтожили боекомплект боевиков: появилось видеоДонбасс
В Одессе усилили карантин: что запретили
В Одессе усилили карантин: что запретилиОдесса
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежкамиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять