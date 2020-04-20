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Шмыгаль заявил, что карантин могут продлить, но некоторые меры смягчат

20 апреля, 22:11

Елена Вус

Ожидается два пика заболеваемости COVID-19

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

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"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

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"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", – добавил он.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается в начале мая. При этом он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

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Напомним, что по состоянию на 20 апреля в Украине было 5710 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за сутки этот показатель вырос на 261.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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