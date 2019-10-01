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Сходили на концерт Кобзона: офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе

1 октября, 04:30

Самые большие потери боевики понесли в районе Донецка и под Мариуполем

Александр Трегубов служил в отряде спецназа "Спарта" / Фото: Соцсети

Александр Трегубов служил в отряде спецназа "Спарта" / Фото: Соцсети

Пророссийские боевики и наемники из РФ на Донбассе продолжают атаковать и обстреливать позиции украинских военных, после чего несут потери от огня ВСУ.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.

По данным офицера, 29 сентября был уничтожен некий Александр Трегубов, служивший в 3-й отдельной бригаде боевиков т.наз. "ДНР" (Горловка Донецкой области).

По данным центра "Миротворец", Трегубову было 32 года, и ранее он также числился в т.н. "отряде спецназа "Троя".

А как сообщает проукраинский блогер Necro Mancer, боевик мог быть уничтожен в районе поселка Озеряновка, на южной окраине Горловки.

Александр Трегубов

Кроме того, "Штирлиц" на своих страничках в соцсетях продублировал сообщение просепаратитских пабликов о потерях боевиков 30 сентября, сопроводив их язвительным комментарием: "Братушани сходили на концерт Кобзона".

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Офицер ВСУ также рассказал о потерях боевиков "ДНР" с 23 по 28 сентября.

По его данным, за это время в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу поступило четверо раненых боевиков.

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В Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение поступили тела двоих боевиков, еще двое – были ранены.

В горбольницу Горловки №2 поступили трое раненых боевиков и привезли еще одно тело.

В центральную райбольницу Новоазовска поступили четверо раненых боевиков и привезли два тела.

Кроме того, потери понесли и боевики т.наз. "ЛНР". Так, в районе Первомайска Луганской области был уничтожен один боевик, в районе Кадиевки (бывший Стаханов) – два боевика получили ранение и один был уничтожен.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на днях бесславную "бригаду-200" пополнил 40-летний снайпер боевиков "Скрипач" . Это был воевавший на Донбассе уроженец Одесской области – Куцкий Андрей Олегович, 1979 года рождения.

Также смотрите, как ВСУ под Мариуполем "прихлопнули" боевиков.

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Донецк Мариуполь горловка штирлиц потери боевиков Штефан

Источник: Сегодня

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