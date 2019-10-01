Сходили на концерт Кобзона: офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе

Пророссийские боевики и наемники из РФ на Донбассе продолжают атаковать и обстреливать позиции украинских военных, после чего несут потери от огня ВСУ.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.
По данным офицера, 29 сентября был уничтожен некий Александр Трегубов, служивший в 3-й отдельной бригаде боевиков т.наз. "ДНР" (Горловка Донецкой области).
По данным центра "Миротворец", Трегубову было 32 года, и ранее он также числился в т.н. "отряде спецназа "Троя".
А как сообщает проукраинский блогер Necro Mancer, боевик мог быть уничтожен в районе поселка Озеряновка, на южной окраине Горловки.
Кроме того, "Штирлиц" на своих страничках в соцсетях продублировал сообщение просепаратитских пабликов о потерях боевиков 30 сентября, сопроводив их язвительным комментарием: "Братушани сходили на концерт Кобзона".
Офицер ВСУ также рассказал о потерях боевиков "ДНР" с 23 по 28 сентября.
По его данным, за это время в Донецкую областную клиническую травматологическую больницу поступило четверо раненых боевиков.
В Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение поступили тела двоих боевиков, еще двое – были ранены.
В горбольницу Горловки №2 поступили трое раненых боевиков и привезли еще одно тело.
В центральную райбольницу Новоазовска поступили четверо раненых боевиков и привезли два тела.
Кроме того, потери понесли и боевики т.наз. "ЛНР". Так, в районе Первомайска Луганской области был уничтожен один боевик, в районе Кадиевки (бывший Стаханов) – два боевика получили ранение и один был уничтожен.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на днях бесславную "бригаду-200" пополнил 40-летний снайпер боевиков "Скрипач" . Это был воевавший на Донбассе уроженец Одесской области – Куцкий Андрей Олегович, 1979 года рождения.
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