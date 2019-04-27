Схождение Благодатного огня: свидетелями стали христиане всего мира
Журналисты "Сегодня" находятся в центре событий вокруг схождения Благодатного огня
Христиане всего мира стали свидетелями крупнейшего чуда – схождения Благодатного огня. За процессом непосредственно наблюдали тысячи верующих, собравшихся в храме Воскресения Христового в Иерусалиме.
Корреспонденты "Сегодня" работают в само центре событий, чтобы одними из первых показать вам это таинство и поделиться эмоциями.
Смотрите специальный выпуск "Сегодня" из Иерусалима в 17 часов! Подробно обо всем – в 19:00. А в 23:30 на нашем телеканале начнется трансляция торжественного Пасхального Богослужения из трех украинских лавр – Почаевской, Святогорской и Киево-Печерской.
Ранее мы писали о том, что вчера делегация Православной церкви Украины уже отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, чтобы привезти его в Украину.
Напомним, в 2018 году представитель армянской патриархии Самуил Агоян рассказал, как на самом деле зажигают Благодатный огонь в Храме Гроба Господня. Проповедник трижды присутствовал в Кувуклии при зажигании огня. Он заявил, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. По словам Агояна, "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе нет.
Смотрите в сюжете "Сегодня", как в прошлом году Благодатный огонь прибыл в Киев.
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