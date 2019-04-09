Штаб ООС наградил военкоров "Сегодня" за самоотверженный труд на передовой Донбасса
Команда новостей "Сегодня" постоянно находятся в самых горячих точках Донбасса
Вчера на горе Карачун близ Славянска командующий ОС генерал-лейтенант Сергей Наев наградил поощрительными знаками отличия и почетными грамотами репортеров украинских СМИ, которые с первых дней вместе с бойцами освещают ход проведения операции. Сергей Наев особо выделил работу и команды новостей "Сегодня" телеканала "Украина", которая постоянно находится в самых горячих точках Донбасса.
Александр Махов, специальный корреспондент
"Для меня работа на фронте — это очень личная история. Мне пришлось уехать летом 2014-го из Луганска, когда он оказался в оккупации. С тех пор я постоянно езжу на фронт военным корреспондентом. В 2015—2016 годах служил в мотопехотном батальоне. После демобилизации вернулся на передовую уже с микрофоном. Я верю в победу и мечтаю вернуться домой, в Луганск".
Даниил Городецкий, оператор
"На фронт начал ездить, поскольку сам родом из Донбасса и все события там воспринимаю лично. Убежден, освещать их — наш долг. Сегодня люди забывают, что война все еще рядом и неизбежно повлияет на жизнь наших детей. Я осознаю риски, работая на передовой, — мы с коллегами попадали под обстрелы. Было страшно, но после кардинально переоцениваешь все свои проблемы".
Алексей Кашпоровский, специальный корреспондент
"В зоне ООС я впервые оказался 4 года назад. Это была командировка в Мариуполь. Первая съемка в Широкино меня шокировала: руины и стрельба казались декорацией боевика. Тогда я был убежден, что нужно показывать, как бойцы противостоят боевикам. Но уже сегодня нам приходится напоминать, что единственное, что отделяет нас от боевиков, — это наша армия".
Александр Хлынин, оператор
"Мы пытаемся показать, какие усилия прилагают ребята на передовой, чтобы в стране наконец воцарился мир. Их отвага заслуживает уважения и благодарности. Важно, чтобы страна знала лица, имена своих защитников. Хотя у нас в руках не оружие, а камера и микрофон, надпись "ПРЕССА" не всегда спасает. Прикрывают военные — они рядом, им веришь, что все будет хорошо".
Константин Царенок, оператор
"В стране происходят исторические события, о которых будут писать в учебниках. Стоять в стороне нельзя. Хочу потом рассказывать внукам, что тоже приложил усилия, чтобы Украина стала такой, какой она тогда уже будет. Наша работа на фронте важна, и мы осознаем эту ответственность — быть проводниками между двумя мирами — мирным и тем, который все еще под пулями".
Виталий Лазебник, фотокорреспондент
Фотокорреспонденту газеты "Сегодня" Виталию Лазебнику пришлось сменить камеру на снайперскую винтовку и уйти добровольцем на фронт еще в августе 2014 года. "Моя специальность "фотограф военной прессы". Чтобы на фронт попасть, пришлось менять специальность на стрелка", — вспоминает Виталий. Сначала его определили в 95-ю бригаду, но вскоре перевели в 8-й батальон Нацгвардии снайпером, где он и провоевал год. Забросила судьба Виталия и в Дебальцевский котел, из которого наш боец вернулся невредимым. "Там артиллерия противника крыла так плотно, что на один квадратный метр приходилось по три снаряда, — рассказывает Виталий. — После того как танк уничтожил наш грузовик, я вместе с замкомвозвода прикрывал медиков, которые помогали раненым прямо на дороге. Но наш батальон выбрался без потерь".
Сергей Николаев, фотокорреспондент
Не мог не отправиться на Донбасс и фотограф газеты "Сегодня" Сергей Николаев. Его фоторепортажи из самых горячих точек планеты — от Ирана до Сомали — всегда становились предметом восхищения и бурного обсуждения коллег в редакции. Увы, в феврале 2015 года Сергей Николаев погиб в родной Украине — около поселка Пески под Донецком, попав под обстрел.
Напомним, ранее Reuters показали снимки, на которые нужно смотреть трижды. В перечень попало фото и украинского фотокорреспондента.
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