Штаб ООС сообщил о смерти троих украинских военных: кто скончался

Несмотря на установившееся с 27 июля перемирие на Донбассе , украинские военные из состава Объединенных сил несут небоевые, но от того не менее горькие, потери.

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Командование Объединенных сил сообщает, что с начала недели мы потеряли трех преданных патриотов и мужественных защитников Украины, умерших вследствие резкого ухудшения состояния здоровья.

Об этом в четверг, 30 июля, штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

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А 30 июля Украина потеряла еще одного защитника – старшего сержанта Владимира Перекрестова .

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"По поводу тяжелой утраты выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким, вечная память героям", – говорится в сообщении командования.

По информации волонтера, руководителя благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослава Гая, причиной смерти Бахнаря стал отек головного мозга.

"Эта потеря небоевая. Я видел справку из больницы, не выкладываю ее по этическим причинам, там личные данные бойца. Причина смерти: отек головного мозга неустановленной этиологии. Травм головы нет", – написал Гай в Facebook.

А волонтер Виктория Мирошниченко сообщила, что у погибшего в районе Новогнатовки Бахнара осталась маленькая дочь. Хоронить бойца должны были в Энергодаре. Позже она удалила свой пост, объяснив причины такого шага.

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Напомним, что 29 июля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что в зоне проведения Операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируется, что с начала действия перемирия у ВСУ не было ни одного раненого и погибшего .

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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