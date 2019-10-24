Штепа против Украины: Европейский суд принял решение

Обвиняемой в сепаратизме будет выплачена компенсация от государства

Неля Штепа. Фото: скриншот

Европейский суд по правам человека признал нарушения Украины в расследовании по делу экс-мера Славянска Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме.

По решению суда, принятому 24 октября, Украина обязана выплатить Штепе 2600 евро моральной компенсации и 1000 евро в качестве компенсации судебных издержек, сообщает "Европейская правда".

В своем иске экс-мэр жаловалась на нарушение статьи Конвенции о защите прав человека, утверждая, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на то, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

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Европейский суд признал обоснованной жалобу Штепы на чрезмерную длительность уголовного производства и постановил, что имели место нарушения статей Конвенции о правах человека.

Как известно, Штепа была арестована 13 июля 2014 года – ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей, а также создание террористической группы или организации. Санкция этой статьи предусматривает пожизненное заключение.

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На суде Штепа объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

6 марта 2018 года Апелляционный суд Харьковской области принял решение направить материалы по делу Штепы на рассмотрение в Орджоникидзевский райсуд города. Рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводской, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако в связи с отводами и самоотводами членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

Напомним, что в прошлом ноябре Неля Штепа якобы попала в больницу с инсультом, в связи с чем суд дал ей время на выздоровление и назначил следующее заседание на январь этого года. Позже судебные заседания переносились еще несколько раз по различным причинам.

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