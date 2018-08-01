Штормовое предупреждение и опасное загрязнение воздуха: где будут проблемы с погодой

Сегодня, 09:55

Синоптики обещают в ближайшие дни "атаку" вредных веществ в воздухе Киева

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В первый день августа в Украине сохраниться жаркая погода, однако в западных областях снова объявлено штормовое предупреждение – грозы, и град там обеспечены. А вот в Киеве забили тревогу из-за сильного загрязнения воздуха, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели со ссылкой на синоптиков отмечают, что сегодня днем в западных областях ожидаются грозы, в отдельных районах сильные дожди, град и шквалы 15-20 м/с.

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Кроме того, уровень воды в реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прут и Сирет может подняться на 0,5-1,5 м, но негативных последствий не предвидится. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.

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Также синоптики предупреждают, что до 3 августа в столице Украины будут наблюдаться метоусловия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в воздухе (антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха).

Как сообщалось, в прогнозе погоды на август синоптики обещают осадков меньше нормы, магнитные бури и заморозки в конце месяца. Последний месяц лета преподнесет температурные сюрпризы: абсолютный максимум температуры достигает 34-42 градусов, в горных районах 26-33. Абсолютный минимум составляет всего 1-7 тепла, на юге до 11 градусов, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 мороза.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода до конца лета и в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки.
Киев, погода, синоптики, дожди, штормовое предупреждение, град

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Источник:

"Сегодня"

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