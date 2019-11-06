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Штормовое предупреждение объявили на сегодня: видео

6 ноября, 10:53

Особенно сильные дуновения прогнозируют на Закарпатье

Не смотря на то, что ноябрь в Киеве уже побил первый температурный рекорд, а 6 числа потепление продолжится, местами дойдет до +22, штормовое предупреждение на сегодня объявили в Украине. Во всех регионах будет сильный ветер. Особенно сильные дуновения прогнозируют на Закарпатье – около 20 метров в секунду. Прикарпатье же будут заливать дожди. Возможно повышение уровня воды в реках.

Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил для сайта "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

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А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020. А еще они объяснили, что что причинами аномально теплой осени и зимы, которая приближается, является значительное прогревание океанов – в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также Средиземного моря.

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погода ветер шторм штормовое предупреждение

Источник: Сегодня

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