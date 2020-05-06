Штормовой ветер и мокрый снег в Карпатах: на Украину снова обрушится непогода (карта)

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Украине сегодня, 6 мая, погода лучше не станет – страну накроют сильные дожди и грозы. Также ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем в Украине умеренные кратковременные дожди, в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

А вот в Карпатском регионе, кроме сильных дождей, синоптики прогнозируют мокрый снег. Ветер ожидается западный, юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. А в Карпатах и ​​Прикарпатье ожидаются ​​порывы 15-20 м/с.

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Температура в западных областях установится на уровне ​​9-14 градусов тепла, на высокогорье Карпат – ​​1-6 градусов тепла. Теплее всего будет в восточных, юго-восточных областях и Крыму – тут прогреет до 21 градусов тепла. На остальной территории ​​ожидаются 13-18 градусов тепла.

Ранее мы писали, что погода в мае ожидается не очень майской: в стране будет дождливо и прохладно. Подробнее читайте в прогнозе погоды на май.

Также напомним, как 4 мая в Киеве шел ливень с градом:

Видео: Сегодня

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