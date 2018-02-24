Штраф за распространение вирусов – 85-340 гривень: что грозит хакерам в Украине

По украинскому законодательству киберпреступникам за распространение вирусов и кражу информации грозит от 85 гривен штрафа до шести лет лишения свободы

Кибермошенничество с каждым годом становится все большей проблемой. Только в 2016 году полиция зафиксировала 3594 киберпреступлений. В 2017-м их число выросло в два раза – до 6974. Около 40% правонарушений с использованием IT остаются не раскрытыми.

В 2018 году количество кибермошенников будет еще большим, уверены эксперты.

О том, что грозит киберпреступникам в Украине рассказала адвокат, генеральный директор Nota Group Татьяна Андрианова.

Ответственность за несанкционированный доступ к информации и распространение вредоносных программ предусмотрены Криминальным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях.

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Так, за кражу информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 85 до 340 грн с конфискацией средств, которые использовались для незаконного доступа. В отношении информации с ограниченным доступом (например, коммерческая тайна) максимальная сумма штрафа достигает 1700 грн.

Также КоАП предусмотрена ответственность и за незаконное копирование, бесплатное незаконное распространение информации в виде штрафа от 85 до 425 грн с конфискацией копий.

Штраф за продажу незаконно полученной информации может достигать 1700 грн с конфискацией сделанных копий и средств, полученных от продажи.

Ответственность за создание вредоносных программ – штраф от 8500 до 17000грн, исправительные работы или лишение свободы на срок до 2 лет, а если по сговору группы лиц, что привело к значительному ущербу (88 100грн) – до 5 лет.

Вредоносными программами считаются компьютерные вирусы, направленные на повреждение или уничтожение информации; программы для кражи паролей; программы-шпионы, которые после проникновения в систему предают информацию третьему лицу.

Если использование вредоносных программ привело к утечке, утере, подделке, блокированию информации КК предусмотрена ответственность в виде штрафа от 10 200 до 17 000 грн или лишением свободы на срок от 2х до 5ти лет. А если по сговору группы лиц, что привело к значительному ущербу (88 100грн) – от 3 до 6 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Напомним, недавно Палата представителей американского Конгреса проголосовала за укрепление сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.