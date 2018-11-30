Штрафы для нелегальных мигрантов могут коснутся их родственников – юристы

В правительстве разработали новый законопроект и предложили существенно увеличить наказания и штрафы для тех, кто нарушает украинское миграционное законодательство. Собственно говоря, эта сфера у нас давно нуждалась в улучшениях, ведь множество норм, которые ее регулируют, сейчас отсутствуют, а штрафы за нарушения пограничного режима очень малы.

В Кабинете министров заявляют, что ситуация в миграционной сфере нуждается в серьезных изменениях. В пояснительной записке к законопроекту №9259 сказано, что документ станет существенным рычагом воздействия на нарушителей миграционного законодательства, будет способствовать повышению уровня предотвращения и противодействия нелегальной миграции в Украине, обеспечению безопасности государства и приближению украинского законодательства к международным стандартам.

Помимо того, что штрафовать будут самих нелегалов и тех, кто их укрывает, достанется и работодателям, решившим сэкономить и взять таких людей на работу. Так, юрист Регина Сай отмечает, что, согласно внесенным изменениям в Кодекс Украины об административных правонарушениях, недобросовестным работодателям придется выложить из собственного кармана кругленькую сумму за использование наемного труда иностранцев, нарушающих условия пребывания в Украине.

"Например, согласно статье 204 Кодекса Украины про административные правонарушения должностными лицами, которые нанимают сотрудников, нарушающих условия миграционного законодательства, нарушение влечет за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Согласитесь, сэкономить на нелегальном работнике уже не получится. Считаю, что это является хорошим рычагом для соблюдения работодателями не только миграционного, но и трудового законодательства; в будущем это поможет искоренить понятие "нелегального" труда", – говорит Регина Сай, младший юрист АО "Suprema Lex".

Также в документе предполагается, что должностные лица предприятий, учреждений и организаций, будут обязаны следить за сроками пребывания в стране мигрантов, работающих на их предприятиях. Если законное право иностранного работника находиться на территории Украины будет просрочено, а работодатель своевременно не уведомит об этом государственные органы, его оштрафуют на сумму 5400 грн.

"Штраф будет наложен на предприятие также в том случае, если они не выполнят свои обязательства по своевременному выезду работающего иностранца из Украины или за просроченость с оформлением документов, которые являются основанием для получения права на пребывание в стране. Накажут бизнес и за предоставление незаконному мигранту жилья, штраф до 10200 грн", – поясняет Андрей Яроменко из юридической фирмы EXPATPRO.

Юрист добавляет, что под наказание попадут и учебные заведение, в котором учатся иностранцы с просроченным разрешением, и любые другие организации. Во избежание штрафов всем им придется совершать контроль за соблюдением иностранцами украинских законов.

Несмотря на то, что такие нормы в законодательстве должны существенно разрешить проблему с нелегальными мигрантами в Украине, остаются открытыми несколько вопросов. Например, сейчас в стране не предусмотрен механизм, который позволил бы вычислять нелегалов. Да, в законопроекте отмечается, что задержание нарушителей смогут проводить пограничники и уполномоченные должностные лица. Но вот как этих нелегалов будут разыскивать – пока что остается загадкой.

"Следует обратить внимание, что механизм действий по выявлению иностранных граждан и граждан Украины, которые нарушают закон и помогают иностранцам незаконно пребывать на территории Украины, на данный момент не определен. Исходя из практики, процесс выявления таких фактов будет сопровождаться сообщениями неравнодушных граждан, соседей, при проведении финансовых или других операций. Скорее всего, в ближайшее время будет создана специальная служба, которая и будет заниматься выявлением правонарушителей", – говорит Яроменко.

Юрист подытожил, что хоть законопроект и предлагает массу изменений, он все же нуждается в усовершенствовании и доработке.

Более подробно о том, каких изменения в миграционном праве ожидать украинцам, читайте в материале сайта "Сегодня": Борьба с нелегальными мигрантами в Украине: штрафовать будут работодателей и родственников.