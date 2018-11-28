Штрафы для нелегальных мигрантов существенно вырастут – юристы

В 2017 г. в Украине было выявлено 9,7 тыс. нелегальных мигрантов

В правительстве разработали новый законопроект и предложили существенно увеличить наказания и штрафы для тех, кто нарушает украинское миграционное законодательство. Собственно говоря, эта сфера у нас давно нуждалась в улучшениях, ведь множество норм, которые ее регулируют, сейчас отсутствуют, а штрафы за нарушения пограничного режима очень малы.

В Кабинете министров заявляют, что ситуация в миграционной сфере нуждается в серьезных изменениях. В пояснительной записке к законопроекту №9259 сказано, что документ станет существенным рычагом воздействия на нарушителей миграционного законодательства, будет способствовать повышению уровня предотвращения и противодействия нелегальной миграции в Украине, обеспечению безопасности государства и приближению украинского законодательства к международным стандартам.

Зарегистрированный в Раде законопроект существенно ужесточит наказания для нелегалов и всех, кто будет с ними связан. Мы расскажем о главных изменениях, которые предлагает Кабмин.

Младший юрист АО "Suprema Lex" Регина Сай рассказывает, что законодатель ввел более жесткую систему санкций за несоблюдение миграционного законодательства.

"Если раньше в Кодексе об административных правонарушениях, за нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах можно было заплатить штраф в размере от 7 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, а на должностных лиц – от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан, то в новой редакции данное правонарушение будет наказываться в размере от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц – от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Таким образом мы получим более жесткий законодательный базис для устранения основных реальных и потенциальных угроз национальной безопасности Украины и стабильности в обществе в связи с наплывом за последние годы "нелегалов", – отмечает Регина Сай.

Также, в действующем законодательстве сказано, что тем иностранным гражданам, которые не придерживаются установленного порядка регистрации и проживания в Украине, живут по просроченным или недействительным документам, сейчас грозит предупреждение и штраф от 100 до 300 необлагаемых доходом минимумов (1700 – 5100 грн).

В новой редакции предлагается расширить список правонарушений:

превышение иностранцем установленного срока пребывания в Украине до 30 дней повлечет за собой штраф от 1700 до 3400 грн;

превышение срока пребывания в Украине больше, чем на 30 дней, уже будет караться штрафом в размере от 3400 до 5100 грн;

если такое правонарушение будет обнаружено на пункте пропуска через государственный контроль Украины, максимальный размер штрафа может составить 6800 грн.

"В случае просрочки мигрантами разрешенного срока пребывания в Украине будут оштрафованы и простые украинцы, у которых пребывает нарушитель, в размере 5100 грн., причем закон не делает исключений даже для родственников", – добавляет Андрей Яроменко.

Поэтому и тем, кто принимает у себя иностранных гостей, также стоит быть осторожными и уверенными в том, что с документами у этого человека все в порядке. Ведь в противном случае можно заплатить немаленький штраф.

Еще один пункт – это штрафы за неподчинение работникам правоохранительных органов, проводящим меры против незаконной миграции, в сумме 1700 грн, и при повторном нарушении в течение года 2 550 грн.

"Увеличатся штрафы за нарушение приграничного режима и режимных правил в пунктах пропуска с 170 грн до 1700 грн., при повторном нарушении до 3400 грн", – поясняет Яроменко.

Более подробно о том, каких изменения в миграционном праве ожидать украинцам, читайте в материале сайта "Сегодня": Борьба с нелегальными мигрантами в Украине: штрафовать будут работодателей и родственников.