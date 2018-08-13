Штрафы как лотерея и некомпетентность следствия: эксперт назвал причины ДТП на украинских дорогах

По мнению юриста, в Украине нет единого профессионального подхода к борьбе с аварийностью

В Украине продолжают происходить смертельные ДТП с участием маршруток. Только в понедельник, 13 августа, на 390 км автодороги Киев – Одесса столкнулись грузовик и микроавтобус. Водитель маршрутки погиб, а семь пассажиров получили травмы. А тремя днями ранее в Запорожской области КамАЗ врезался в пассажирский автобус – семь человек скончались, в том числе шестеро детей, а 17 – пострадали. Страшная авария с участием маршрутки произошла и 20 июля в Николаевской области. В итоге, пять человек погибли, 12 – получили травмы.

Полиция регулярно реагирует на подобные случаи и проводит проверки маршруток в рамках операций, но, по мнению адвоката Вадима Володарского, специализирующегося на делах о ДТП, это не даст никакого эффекта. В комментарии сайту "Сегодня" юрист рассказал о причинах аварийности на украинских автодорогах, в результате чего происходят ДТП не только с участием общественного транспорта, а и другие резонансные автоаварии.

"В нашей стране после каждого громкого ДТП у людей, которые находятся у власти, возникает эмоционально-непрофессиональная реакция, вплоть до определения виновников спустя час после аварии, но фактически единого профессионального подхода к борьбе с аварийностью у нас нет", – говорит Володарский.

Как считает эксперт, существует минимум четыре причины высокого уровня аварийности, первая из которых – отсутствие объективной статистики причин ДТП. На это, по мнению юриста, влияет ужасная ситуация с расследованием аварий, которая сложилась в нашей стране.

"Отчасти это некомпетентность, отчасти это предвзятость, отчасти это коррупция. В результате, в некоторых делах о ДТП неправильно определяется не только виновник, но и причина аварии. Таких дел немало, и это влияет на общую статистику. Из-за этого государство не имеет объективной картины, на основании которой может принимать правильные решения по борьбе с ДТП", – комментирует адвокат.

Кроме того, оставляют желать лучшего и сами дороги. И проблема не только в состоянии асфальтного покрытия, а в неправильной организации дорожного движения в целом.

"У нас, к примеру, есть такая абсурдная вещь, как пешеходные переходы через проспекты в восемь полос или трассы международного значения. Это дикость", – говорит Володарский.

Немало на аварийность на дорогах влияет проблема с привлечением водителей к ответственности за нарушения, которые не привели к ДТП. По мнению юриста, из-за далеко не идеальной правовой базы и непрофессионализма некоторых полицейских люди не всегда понимают, за что их штрафуют, после чего у них складывается не совсем адекватное отношение к нарушению и к наказанию.

"Взаимосвязь между причинами и нарушениями у некоторых водителей напрочь отсутствует. Они воспринимают штрафы не как наказание за нарушение, а как лотерею – сегодня меня, завтра тебя, как какой-то налог на езду на наших дорогах", – дополняет адвокат.

И, напоследок, колоссальная проблема – это пешеходы, велосипедисты, погонщики животных, которые за нарушение ПДД не несут никакой ответственности.

"Они видят, что в любом случае виновным сделают водителя автомобиля, поэтому и нарушают", – говорит Вадим Володарский.

По мнению эксперта, ситуацию на дорогах смогут решить не проверки, рейды и громкие заявления чиновников, а лишь глобальные изменения в законодательной сфере, усовершенствование дорог и воспитание у всех участников дорожного движения культуры поведения на дороге.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.