Штрафы просто смешные: эксперты рассказали о масштабе браконьерства в Украине

/ Фото: Pixabay

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Данные о том, сколько в стране браконьеров, разнятся у разных ведомств. Согласно официальным данным Государственного агентства лесных ресурсов за 2018 г., на нарушителей правил охоты было составлено 3192 протокола.

А под конец 2018 г., по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 554 случая отдельных видов браконьерства. Каждый случай — ущерб государству минимум на 10 тыс. грн.

"Все уверены в том, что ситуация с браконьерством в Украине катастрофическая, но точными данными никто не располагает. По официальным данным, в 2018 году было составлено больше 3 тысяч протоколов на нарушителей правил охоты, к уголовной ответственности привлекают в год в среднем 5 человек, и все они обходятся штрафами. А штрафы у нас просто смешные. Более того, чтобы привлечь к уголовной ответственности необходимо, чтобы нанесенный материальный ущерб превышал 220 тысяч гривен – это равносильно добыче семи косуль или четырех оленей", — поясняет представитель ОО "Всеукраинский охотничий союз" Татьяна Теличко.

Браконьерство наносит вред не только млекопитающим, но и другим представителям фауны. Только по данным Ассоциации рыболовов Украины, браконьерский вылов рыбы в стране сравнялся с официальным и составляет около 60-70 тыс. тонн. А ежедневно из наших водоемов браконьеры вылавливают 192 т. рыбы.

"Это не может не сказаться на природе, экосистеме наносится колоссальный вред. Рыбы вылавливается гораздо больше, чем она естественно может восстановить численность своих стай. Браконьерство приобрело признаки организованной преступной группировки. Пособничество нарушителям со стороны рыбных чиновников привело к резкому росту правонарушений на водоемах", — отмечают в организации.

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в матриале: "Безнаказанное браконьерство и вымирание животных: что происходит с фауной в Украине".

Напомним, недавно Верховный суд окончательно подтвердил внесение лося в Красную книгу Украины и запрет охоты на это животное.

Кроме того, ранее мы рассказывали, что за последние 40 лет в Украине на грани вымирания оказались более полутысячи видов животных, а, по меньшей мере 15 видов — вымерли.

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