Штрафы за буллинг в Украине – юристы рассказали будет ли это работать

Буллинг – далеко не новая проблема как для всего мира, так и для Украины в частности. За одним этим словом стоят тысячи психологических проблем у детей и сломанных жизней.Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.



Всего в мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.



В Минобразования Украины отметили, что в 2017 г. к отечественным психологам поступило около 109 тысяч обращений по поводу буллинга. Как видим, это не единичные случаи, а вполне системный процесс, который наблюдается по всему миру. В новостях часто появляется информация о случаях буллинга: здесь и массовые избиения, и психологическая травля и даже травля со стороны учителей, а не только одноклассников. Как например, было в случае с 13-летней ученицей из Мариуполя, которую руководство школы и весь педагогический коллектив начали травить за малиновый цвет волос.

Сейчас, однако, ситуация сдвинулась с мертвой точки – о буллинге заговорили в парламенте. Так, в октябре Рада приняла в первом чтении законопроект №8584, который должен противодействовать буллингу и ввести за него штрафы не только для агрессоров, но и для их родителей, а также для учителей, которые скрывают факты травли в школе.



Законопроект предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУАП) и дополнить его статьей 173-4, которая устанавливает ответственность за буллинг, а также сокрытие случаев буллинга работниками учебных заведений. В зависимости от тяжести нарушения, предусмотрен штраф от 340 до 3400 гривен. Штраф будут платить либо родители нарушителей, либо сами агрессоры, достигшие 16-летнего возраста.



Несмотря на правильность самой инциативы, к ней уже есть множество вопросов. Мы пообщались с юристами и уточнили, будет ли работать такой подход в украинских реалиях, кто будет нести ответственность и можно ли доказать случаи буллинга в суде.

"Сложно прогнозировать эффект от законопроекта, но если рассматривать в аналогии с другими законами по усилению ответственности, то законопроект носит, скорее, популистский характер. Достаточно проанализировать эффект от аналогичных законов, когда усиливалась ответственность за вождение в состоянии опьянения транспортными средствами. Как показывает статистика, соответствующей динамики по уменьшению случаев управления ТС в состоянии опьянения, к сожалению, не наблюдается.



Стоит обратить внимание и на то, что наличие наказания за буллинг никоим образом не восстановит репутацию и моральное состояние/психическое здоровье жертвы травли. Т.е., возможно, и будет уменьшение самых агрессивных случаев травли, но в массе своей ситуация не поменяется", – рассказывает в комментарии "Сегодня" Владимир Данилин, юрист ЮКК "Де-Юре".

Юрист добавляет, что фиксировать случае буллинга и составлять протоколы об административном нарушении будет Нацполиция. После составления такой протокол с соответствующими материалами (доказательной базой) будет отправляться в местный суд, который будет рассматривать дело по существу – действительно ли в действиях человека есть предусмотренный состав правонарушения. По результату рассмотрения дела суд будет выносить решение о взыскании штрафа или же закрытии производства в случае отсутствия состава административного правонарушения.

"С одной стороны, для фиксирования факта достаточно заявления, о котором будет составлен протокол об административном правонарушении. Но вот определять – имел ли место буллинг, и есть ли состав административного правонарушения – будет соответствующий местный суд.



Обязательство по сбору доказательств возлагается на лиц, которые составляют протокол об административной ответственности. Т.е. фактически сотрудник Нацполиции, который будет оформлять административный протокол по факту буллинга, должен будет собрать соответствующие данные, которые подтверждают факт, а уже на основании этих данный суд будет устанавливать, доказан ли факт буллинга и имеется состав правонарушения, или же нет", – говорит юрист.

К тому же, ответственность будет возлагаться и на учителей. Так, классный руководитель должен будет контролировать ситуацию, собирать жалобы родителей, инициировать расследование и всячески способствовать разрешению ситуации. В целом, юристы к такой инициативе относятся довольно скептически и говорят, что об эффективности внедрения штрафов говорить не приходится.

Более подробно о том, что такое буллинг и как с ним справиться, читайте в материале сайта "Сегодня": Буллинг наизнанку: как школьная травля ломает психику детей и что с этим делать