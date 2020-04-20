Нарушение карантина: кого и за что уже оштрафовали

После введения общенационального карантина силовики составили более 4 тыс. админпротоколов за нарушение ограничительных мер. Из них более 800 нарушений были совершены в столице.

Сейчас в судах начали рассматривать первые из них. Как оказалось, уже есть те, кого оштрафовали на 17 тыс. грн, и те, на кого протоколы были составлены с нарушениями. Другими словами, последним, очевидно, повезло, и штрафы им вряд ли грозят.

Впрочем, нарушители карантина не всегда отделываются административной ответственностью. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции, лишь за последнюю неделю было открыто 10 уголовных производств.

Реклама

Одно из последних кричащих нарушений произошло в Мариуполе. Как сообщила пресс-служба Нацполиции, при открытии нового магазина выстроилась очередь численностью в несколько сотен человек. Когда двери магазина открылись, люди толпой в него ворвались, забыв о безопасной дистанции в 1,5-2 м друг от друга.

На это событие отреагировал глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Все причастные к организации массового и дерзкого нарушения карантина понесут законное наказание", – заявил Игорь Клименко.

Читайте также: Нарушение карантина: что делать, если остановила полиция, и как оспорить штрафы в суде

Как мы выяснили, часть нарушителей уже оштрафованы по решению судов на 17 тыс. грн. Например, недавно по решению Шевченковского суда была оштрафована женщина, которая торговала продуктами на улице с нарушениями правил карантина. В суде она пояснила, что вышла торговать из-за того, что в закупку товара вложила деньги и не хотела понести убытки. В итоге ее оштрафовали на 17 тыс. 420 грн. Согласно судебному постановлению, у гражданки есть право обжаловать такое решение.

Реклама

Куда больше повезло водителю столичного троллейбуса №7. Его уличили в нарушении в первую неделю карантина. Согласно данным суда, водитель допустил, что в салоне троллейбуса находились 17 человек вместо разрешенных 10. На суде водитель попросил строго его не наказывать, потому что в салон заходили и люди преклонного возраста, и дети. Судья постановила вынести водителю устное предупреждение.

Впрочем, есть и такие решения, согласно которым претензии есть и к полиции. Например, буквально на днях также в Шевченковском суде столицы вернули протокол об админнарушении, потому как в нем полицейский не указал, что именно было нарушено.

А 15 апреля в Киеве состоялся суд над Валентином Бурьяновым, который был задержан полицией в столичном Гидропарке после того, как переплыл Днепр. Напомним, студент намеревался добраться к спортплощадке. В итоге суд постановил направить админпротокол обратно в полицию на доработку.

"Я считаю, что у этого дела нет будущего, – говорит Валентин Бурьянов. – Теперь я буду идти в наступление. Я уже подал два заявления в ГБР. Считаю, что имели место незаконное лишение свободы, применение спецсредств, превышение служебных полномочий. Что касается моего будущего обращения в ООН, то все будет происходить поэтапно. Не исключаю, что обращусь в административный суд, ООН и Европейский суд по правам человека".

А пока украинцы гадают, когда закончится карантин, некоторые страны начали его ослаблять. Подробности – в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама