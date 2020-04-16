Штрафы за нарушения карантина: можно ли бегать в парке и каких животных разрешено выгуливать

Выгуливать в парках можно не только собак, но и любых других животных

С 6 апреля в Украине ужесточили карантин и запретили всем гулять в парках, скверах, выгуливать домашних животных по двое и находиться в общественных местах без маски. Сайт "Сегодня" отвечает на главные вопросы и рассказывает, за что могут оштрафовать, можно ли идти через парк в магазин, обязательно ли носить с собой документы и каких животных разрешается выгуливать в парках.

Можно ли ходить через парки или поехать на выходные в лес

Кабинет министров ввел новые ограничения, согласно которым запрещается ходить в парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки и прибрежные зоны. Домашнее животное разрешается выгуливать одному человеку и, помимо этого, с собой всегда должны быть документы.

Мы расспросили юристов, можно ли через скверы и парки идти в магазин, аптеку или на работу, или за это все же придется заплатить штраф в 17 тыс. грн.

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Владимир Мисечко, адвокат, управляющий партнер ЮФ "Мисечко и Партнеры", поясняет, что пройти через парк, не задерживаясь в нем, можно.

"В моем буквальном понимании, этот запрет распространяется на пребывание в данных местах, то есть отдых на лавочке, организация пикников, досугов, в то же время, запрета на проход через парк или пробежку я не вижу", — говорит Мисечко.

Он добавил, что определение "общественное место" не распространяется на парки, поэтому, фактически, там можно находиться без маски, но в то же время пребывание в парках запрещено, поэтому лучше с этим повременить. Напомним, что недавно в Киеве к общественным местам прировняли весь город, включая парки, скверы, тротуары и улицы, поэтому в столице маску необходимо надевать сразу, как только выйдешь из квартиры.

Владислав Власюк, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "ЕПраво", говорит, что парки, скверы, стадионы закрыты вообще и полностью, вне зависимости от способа передвижения по нему: хоть пешком, хоть на велосипеде, хоть вплавь.

"Перемещение по улице на велосипеде и прочих средствах не запрещены, но требование к наличию маски в общественных местах точно так же распространяется. Бегать тоже можно, но тоже не в закрытых локациях парков и стадионов", — говорит Власюк.

Тем не менее, без маски можно находиться в личном автомобиле и за это полиция не будет штрафовать.

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Несмотря на такой огромный перечень ограничений, в постановлении Кабмина не прописали запрет на посещение лесов, там сказано, что нельзя находиться только в лесопарковых зонах.

"О посещении леса в постановлении ничего не сказано, однако есть сомнения в том, что полиция будет выяснять категорию леса, в котором вас остановили", — поясняет Ирина Смитюх, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры".

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Каких животных можно выгуливать

Ирина Смитюх добавляет, что в постановлении также указано, что запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

"Речь идет о всех домашних животных, а не только собаках", ­— отметила Смитюх.

Такое же мнение выразил и Владимир Мисечко.

"Разрешено выгуливать домашних животных, поэтому: хоть собака, хоть попугай, хоть свинья — ограничений нет", — говорит адвокат.

Обязательно ли носить с собой документы

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Как мы помним, Кабмин также запретил находиться на улице без документов, удостоверяющих личность. Но это не обязательно должен быть паспорт. Юристы отмечают, что такими документами являются паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, водительские права, удостоверение лица без гражданства для выезда за границу, вид на постоянное жительство, вид на жительство, карточка мигранта, свидетельство о статусе беженца и т.д.

"Итак, водительское удостоверение является документом, удостоверяющим личность и подтверждают ее специальный статус, а вот приложение "Дія" вряд ли может считаться документом", — отмечает Ирина Смитюх.

В то же время Владислав Власюк поясняет, что носить с собой документы — это не карантинное требование, а рекомендация.

"Проще иметь с собой документы, чем в случае чего провести три часа в отделении для установления личности. Мобильное приложение "Дія" прекрасное, удостоверение водителя в нем отлично подходит как документ", — подытожил Власюк.

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