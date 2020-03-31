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"Все, что нам дали, – бутылка воды": подробности скандалов с украинцами, вернувшимися из Вьетнама и Бали

31 марта, 07:35

Игорь Серов

Отправленные на изоляцию туристы пожаловались, что им приходится платить за обсервацию

Стали известны подробности двух громких конфликтов, которые произошли с участием украинцев, вернувшихся 29 марта из Вьетнама и Бали.

Напомним, что прилетевшие в "Борисполь" из Вьетнама пассажиры штурмовать закрытые двери выхода.

"Это произошло уже за линией паспортного контроля и после измерения температуры, – рассказали нам силовики, находившиеся в аэропорту. – Все эти пассажиры подписали документы о добровольной самоизоляции. Но уполномоченные службы готовы были отвезти этих людей на обсервацию и убеждали их согласиться на это. Фактически двери ломали далеко не все прилетевшие пассажиры, а десяток из них, которые первыми прошли пограничный контроль. После того, как они силой открыли дверь, за ними направились все остальные пассажиры".

"На обсервацию, согласно постановлению Кабмина, отправлены те, кто прибывает в Украину, начиная с 30 марта. То есть, пассажиры, прибывшие ранее из Вьетнама, были отправлены на домашнюю самоизоляцию", – рассказал нам спикер МВД Артем Шевченко.

Второй скандал был связан с рейсом, прибывшим с Бали. Пассажиры этого самолета были отправлены на двухнедельную обсервацию в один из отелей в центре столицы после продолжительного общения на повышенных тонах.

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Мы разыскали этих пассажиров и пообщались с ними.

"Во-первых, все люди возвращались за свой счет. Возвращаясь с Бали, мы сначала долетели в Доху (столица Катара. – Авт.). В Дохе при взлете следующего самолета, отправляющегося в Борисполь, нам сказали подписать соглашение на обсервацию, – рассказал нам пассажир рейса с Бали Виталий Нужненко. – Когда начали читать документ, то оказалось, что в большинстве отелей обсервация платная, за исключением одного. Еда также платная в любом из отелей. У многих людей уже нет денег даже на питание. На вопросы о том, как будет проходить обсервация – на это в Дохе никто не отвечал. В итоге мы все-таки полетели. В 2 часа ночи, в ночь с воскресенья на понедельник, мы прилетели. Нас под конвоем привезли в отель в центре Киева. В номерах очень холодно, ходим в кроссовках, нас закрыли здесь, не сделали даже тесты. Ответили просто: тестов нет. Сказали, что питаться нужно за свой счет или пусть еду привозят родственники. Нам дали лишь по небольшой бутылке воды и все. Я считаю, что идеальным вариантом было бы отправить нас на самоизоляцию домой".

Напомним, ранее Кабмин принял решение отправлять на обязательную обсервацию всех украинцев, которые вернулись из-за границы.

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Вьетнам Борисполь карантин бали туристы коронавирус обсервация

Источник: Сегодня

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