Штурм и постоянные бои: за неделю на Донбассе у ВСУ и боевиков большие потери

Сегодня, 06:38

На фронте боевики совсем обнаглели и стали еще больше атаковать позиции украинских военных

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Противостояние на Донбассе обостряется все больше – за последнюю неделю противник увеличил количество обстрелов, однако и понес гораздо большие потери, чем украинская армия. Временами шли практически круглосуточные бои и были попытки штурма от противника.

За неделю ВСУ понесли потери в виде двух убитых и 21 раненными, в то время как у боевиков дела обстояли намного хуже – 14 убитых и 30 раненных. Однако стоит отметить увеличение количества обстрелов в сравнении с предыдущим недельным периодом.

Ситуация на фронте

Понедельник, 7 мая. Противник 15 раз применял запрещенное вооружение. Кроме того, был обстрелян населенный пункт Зайцево из 122-мм артиллерии – зафиксировано 27 разрывов снарядов. Потери ВСУ – два раненных, у боевиков один погибший и пять раненных.

Вторник, 8 мая. Ситуация на фронте оставалась сложной и характеризовалась увеличением применения противником тяжелого вооружения, особенно артиллерии. Также по Зайцево и Лоскутовке были применены 152-мм пушки и 120-мм минометы. Потери ВСУ – четыре раненых, у боевиков один уничтожен и пятеро раненных.

Среда, 9 мая. Российско-оккупационные войска 20 раз применяли артиллерию и минометы, 53 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям. Враг среди прочего применял также и БМП, а на некоторых участках фронта шел на штурм. Потери ВСУ: один погибший и пятеро раненных; у боевиков пять человек погибли и семеро поучили ранения.

Четверг, 10 мая. Боевики 55 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате которых трое наших воинов получили легкие осколочные ранения. Украинцы ликвидировали двух боевиков, еще трех ранили во время попытки штурма позиций ВСУ в Авдеевской промзоне.

Пятница, 11 мая. Противник 50 раз нарушал Минские договоренности, из них 19 раз с применением тяжелого вооружения. В результате адекватного ответа, по данным разведки, уничтожено троих и ранено четверо боевиков российско-террористических войск. Во время боевых действий трое наших защитников были ранены.

Суббота, 12 мая. Российско-террористические войска значительно усилили количество обстрелов – 73, из них 20 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. В результате боестолкновений у ВСУ погиб военный и четверо получили ранения; ряды боевиков поредели еще больше – два человека убиты и шестеро были ранены.

Напомним, за прошедший недельный период, с 30 апреля по 6 мая, противник понес большие потери. Тогда на фронте значительно снизилось количество обстрелов позиций ВСУ, но украинские военные стали серьезно наказывать врага ответным огнем – потери у боевиков были 14 убитыми и 28 человек ранены.

Как рассказывал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, из-за переговоров в немецком Ахене лидеров стран "нормандской четверки" по миротворцам, на которую не пригласили российского президента, Донбассу может грозить опасность и Россия отомстит новой эскалацией на фронте.
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