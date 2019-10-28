Штурма добровольцев не будет: в полиции прояснили ситуацию в Золотом

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После того, как ветераны-добровольцы вывезли оружие из Золотого в Луганской области, выселять их оттуда полиция не собирается. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, передает пресс-служба МВД.

Он рассказал, что совместная группа полицейских и представителей военной службы правопорядка (ВСП) посетила место расположения добровольцев из "Национального корпуса" и провела обычную проверку. По его словам, такая проверка является нормальным действием, поскольку территория, где расположен населенный пункт Золотое-4, относится к зоне проведения операции Объединенных сил.

"Проверила группа ВСП и полиции, все нормально, это контакт, так и должно быть. Мы находимся в опасной зоне, здесь нужно так работать каждый день", – сказал Троян.

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В то же время он опроверг слухи о якобы намерении полиции выселить ветеранов-добровольцев и призвал не разгонять "зраду".

"Я считаю, что сейчас спекулировать на любых моментах, даже в простых словах, мол, "кто кого будет штурмовать", нельзя", – подчеркнул замглавы Нацполиции.

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Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также глава государства спросил бойцов, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие. В то же время в штабе ООС объяснили, с кем общался Зеленский в Золотом. Оказалось, что ветераны войны с оружием в руках находятся там нелегально.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Также смотрите полное видео визита Зеленского в Золотое, в котором есть и перепалка с бойцами:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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