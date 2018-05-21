Шустовский коньяк победил на слепой дегустации старые французские коньяки

Сомелье и рестораторы, знатоки и ценители крепкого алкоголя собрались в Музее истории Шустова, чтобы определить лучшие винтажные коньяки, и провели дегустацию выдержанных коньяков Shustoff и французских коньяков 1960-1980-х годов.

По итогам дегустации безоговорочную победу одержал Shustoff 1955 года (12 лет) и обошел такие известные коньяки, как La Fayette Napoleon (35 лет), Monnet 1973 года (35 лет), Gautier 1969 года (30 лет) и Godet 1977 года (30 лет).

Кроме того, настоящей изюминкой дегустации стал Shustoff 1930 года, недавно найденный в Одессе. Эксперты объяснили, что длительное пребывание коньяка в бутылке не повлияло на его качество, лишь немного отразилось на крепости, а дегустаторы отметили отличный вкус самого загадочного коньяка с историей.

Напомним, что найти утерянный коньяк удалось благодаря старой фотографии, которая попала в руки сотрудникам музея. На обороте фото было написано послание другу и указано место, где спрятан "клад" (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1832268723511862&id=100001862553244). Так, неравнодушный одессит вернул "сокровища" музею и получил в подарок бочонок выдержанного марочного коньяка "Золотой Дюк" стоимостью несколько тысяч долларов.

"Мы невероятно рады, что коньяк, пролежавший в тайнике больше чем 80 лет, вернулся и пополнил нашу коллекцию. А о высоком качестве наших напитков говорят результаты дегустаций", – прокомментировал событие директор музея Сергей Дяченко.