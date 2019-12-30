Сигареты с неба: пограничники все чаще ловят беспилотники, перебрасывающие контрабанду

Реклама

Контрабандисты стали все чаще пытаться переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

По данным Госпогранслужбы, в наличии у контрабандистов уже появились такие квадрокоптеры, которые способны взять на борт до 17 кг сигарет. Одно из последних разоблачений произошло в Черновицкой области, которая граничит с Румынией и Молдовой. Правда, здесь квадрокоптер приземлился, будучи без груза.

"Ночью пограничники услышали шум неизвестного летающего объекта, а спустя некоторое время увидели свет приближающихся по воздуху маячков, – рассказал нам спикер черновицких пограничников Сергей Бровко. – Как и положено поступать в таких случаях, были проинформированы ВСУ, спецслужбы, полиция. Все приготовились охотиться на "НЛО", но не пришлось. Оказалось, что это квадрокоптер, который сам приземлился в пункте пропуска Порубное".

По словам Сергея Бровко, пока что нет единой версии произошедшего. Пограничники не исключают, что с помощью дрона контрабандисты либо мониторили границу и наличие патрулей на определенном ее участке, либо что-то перебрасывали.

Читайте также: Содержимое штанов на 30 тысяч долларов и ложная беременность: ТОП самых громких попыток контрабанды

"На протяжении последних лет были задержаны 3 мотодельтаплана, два самолета Ан-2, которые контрабандисты использовали в своих целях, – сказал нам Бровко. – Кроме того, были выявлены дроны, с помощью которых велось наблюдение за перемещением пограничных нарядов. То есть, следят за нарядами, чтобы самим в этот момент переправить партию табака. Мы противостоим этому. Есть устройства, с помощью которых мы можем блокировать радиосигнал для дрона. Был случай, когда мы прибегали к таким мерам. Выявлять дроны мы научены уже и по шуму двигателя".

По данным пограничников, контрабандисты используют беспилотники и в других западных областях. Незадолго до ЧП в Черновицкой области подобный инцидент произошел во Львовской области.

"Чтобы остаться незаметным для пограничников, летательный аппарат контрабандистов перемещался слишком низко. Продолжить полет ему помешало дерево", – сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

После падения дрона рядом с ним были обнаружены 50 пачек сигарет. Скорее всего, что беспилотник с контрабандой направлялся в соседнюю Польшу. Примечательно, что этот дрон пограничники выявили с помощью своего беспилотника. За последнее время пограничники провели ряд учений по выявлению беспилотников.

Напомним, ранее пограничники рассказали о других методах контрабанды сигарет. По подсчетам правоохранителей, цена каждой партии часто составляет несколько тысяч гривен.

Также ранее СБУ показала одну из недавних выявленных партий контрабандных сигарет:

Видео: Пресс-служба СБУ

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама