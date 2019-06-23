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Сильную жару разбавят дожди с градом: синоптики рассказали, где ждать непогоды

23 июня, 09:06

Также украинцев предупреждают о штормовом ветре и чрезвычайном уровне пожарной опасности

Фото: Анатолий Бойко

Сегодня в Украине будет и жара, и дожди. В западных областях ожидается мокрая погода, а на остальной территории страны жара до 34 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Запад страны сегодня продолжат заливать грозовые дожди, при этом спадет сильная жара, будет комфортная температура воздуха – 24-26 градусов.

В центр страны дождливую погоду с запада "занесет" только в Житомирскую и Винницкую области. В остальных центральных и северных областях будет без осадков – 30-33 градуса.

Жарче всего ожидается погода на востоке и юге страны. Там также будет сухо и солнечно, а температура воздуха в отдельных областях поднимется до 34 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 23 июня в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Кроме того, по Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, кроме Житомирской области и запада страны.

А тем временем врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

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Тег погода, дождь, синоптики, жара, прогноз погоды

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