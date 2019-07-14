Сильные боли в теле: адвокат Балуха рассказала о здоровье своего поздзащитного

В колонии не приняли продукты для выхода Балуха из голодовки

Фото: crimeahrg.org.

У заключенного в России украинского активиста из Крыма Владимира Балуха "неудовлетворительное" состояние здоровья. Об этом сообщила адвокат Ольга Динзе после посещения своего подзащитного в российской колонии, пишет Крым.Реалии.

По словам адвоката, Балух жалуется на сильные боли в теле, у него опухла нога.

"Посетила Балуха во вторник (9 июля, – ред.). Состояние здоровья неудовлетворительное: головная боль, отек нижней левой конечности, сильные боли в суставах и грудной клетке. В допуске врача, которому доверяет Балух, отказали без объяснения причин", – сказала Динзе.

Она также добавила, что в колонии не приняли продукты питания, которые необходимы Владимиру Балуху для выхода из голодовки без ущерба для здоровья.

Напомним, что Владимир Балух начал голодовку из-за нечеловеческих условий содержания в российской исправительной колонии, в частности пребывания более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишения права встречи с консулом.

После удовлетворения требования политзаключенного он прекратил голодовку. 5 июля в колонии № 4 города Торжок (Россия) его посетил украинский консул.

Однако из-за голодовки состояние здоровья активиста из Крыма резко ухудшилось.

Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

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