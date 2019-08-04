Сильные дожди, град: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Украине в нескольких областях ожидается сильно ухудшение погодных условий, предупреждают о штормовом ветре и сильных дождях. Об этом сообщает Укргилдрометцентр.
По прогнозу синоптиков,4 августа в результате перемещения активного циклона в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия: сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах 25-30 м/с, град (II уровень опасности, оранжевый).
Как сообщали новости "Сегодня", дожди 4 августа пройдут почти во всех областях, а температура воздуха будет колебаться от 18 до 23 градусов. Сухо будет только в Киеве и в Черниговской области.
А тем временем 3 августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие.
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Последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.
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