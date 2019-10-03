Сильные дожди и местами резко похолодает: синоптики предупредили о непогоде

В Украине сегодня снова меняется погода – половину областей зальет дождями

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Сегодня в Украине снова меняется погода – тепло еще задержится в большинстве областей, но с запада идут дожди и похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отметим, что еще в среду на западе страны было до +25, а сегодня, 3 октября, там будет не больше 18 градусов. Более того, во Львовской области всего 11-13 градусов, в Волынской – 12-14. Везде в западных областях дожди, в Карпатах и на Закарпатье – сильные дожди.

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Дожди с грозами зацепят и центр страны. Мокро будет в Винницкой, Житомирской, Полтавской и Киевской областях. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 24 градусов. В Киеве тоже синоптики обещают дождь, но тепло – 21-23 градуса.

В северных и восточных областях без осадков и до +24. На юге немного теплее 22-25 тепла, хотя в Одесской области свежее – 19-21. Тоже сухо.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

На днях в Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал. Инцидент произошел между Болградом и селом Кубей, а восстановить движение планируют не ранее 12 октября.

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