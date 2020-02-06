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Сильный снег и похолодание: где ждать непогоды 6 февраля (карта)

6 февраля, 08:27

На дорогах страны будет царить гололедица

/ Фото: Pexels

В Украине сегодня, 6 февраля, южные, восточные и Днепропетровскую области накроет сильный снег. В стране значительно похолодает, сообщили в Укргидрометцентре.

"6 февраля облачно с прояснениями. В южных, восточных и Днепропетровской областях ночью и утром значительный, местами сильный снег, днем ​​умеренный снег (в Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед) порывы ветра 17- 22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, температура в течение суток от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза", - говорится в сообщении.

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Что касается остальных областей, то там синоптики прогнозируют ​​небольшой снег. Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура ожидается ​​около нуля. В Карпатах будет намного холоднее – ​​3-8 градусов мороза. На дорогах страны будет царить гололедица.

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Напомним, в Украину пришел циклон Петра. В плену снегопадов оказалась практически вся страна. Больше всего снега выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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