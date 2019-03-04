Сильный ветер, дожди с мокрым снегом и до +14: какой будет погода в Украине
На смену резкому похолоданию снова пришло потепление, но мокро будет почти везде
В Украину снова вернулось тепло, но вместе с ними осадки: почти на всей территории страны (кроме юга) будут дожди, местами с мокрым снегом и порывы ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Теплее всего сегодня в западных областях – 12-14 градусов тепла, но везде будут дожди.
Дождливая погода ожидается и в центре страны, а вот температура будет разной: в Житомирской, Винницкой и Черкасской областях 8-11 тепла, в Кировоградской и Киевской – 7-9 градусов, в Полтавской – 5-7.
На севере и востоке Украины синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом и температуру 4-6 градусов выше нуля.
А вот на юге уже без осадков, будет выходить солнце и тепло – 8-10 градусов.
Также синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Также сегодня в горах Ивано-Франковской области, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Пока в Украину врывается весна, американский Лас-Вегас впервые за полвека засыпало снегом. Жители города не видели снег с 1937 года.
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