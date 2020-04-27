Сильный ветер и дожди: синоптики дали прогноз на 27 апреля (карта)

В Украине сегодня, 27 апреля, в большинстве областей будет сухо, но некоторые регионы накроют дожди. Также на страну обрушится сильный ветер, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"27 апреля в Украине без осадков, лишь в восточной части страны временами дождь", – говорится сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют северо-западный и западный, со скоростью 7-12 м / с. В восточных областях ожидаются порывы со скоростью 15-20 м / с.

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Температура в стране установится на уровне 11-16 градусов тепла. На Закарпатье и юге Одесской области будет теплее – тут прогреет до 19 градусов тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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