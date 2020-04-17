Сильный ветер и почти летнее тепло: чего ждать от погоды 17 апреля (карта)

В Украине сегодня, 17 апреля, будет по-летнему тепло, но все еще ветрено. Сильные порывы ветра обрушатся на юго-восточные области, сообщили в Украинском гидрометцентре.
"17 апреля в Украине без осадков", – говорится в сообщении.
Ветер синоптики прогнозируют преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. В юго-восточной части страны ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. Еще теплее будет на юге и Закарпатье – там прогреет до 22 градусов тепла. Холоднее всего будет в северных областях – тут ожидаются 9-14 градусов тепла.
Ранее мы сообщали, что в Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 155 населенных пунктов. Беды непогода натворила в пяти областях страны.
Кроме того, 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:
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