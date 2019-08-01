/ Фото: Нацполиция

Силовики поймали на взятке в 1,5 млн долларов США украинских топ-чиновников https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0 2019-08-01T21:57:24+03:00 Украина Гендиректора "Института охраны почв Украины" задержали в служебном кабинете

Силовики задержали украинских топ-чиновников государственных учреждений на взятке в 1,5 миллиона долларов.

Об этом в Facebook сообщил департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

Эти деньги чиновники хотели за беспрепятственную приватизацию государственного предприятия.

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Из этой рекордной суммы – 1,3 млн долларов получил гендиректор государственного учреждения "Институт охраны почв Украины". Еще 100 тысяч долларов — руководитель госпредприятия "Головинский карьер" (поселок Головино Черняховского района Житомирской области – ред). Остальные 100 тыс. долларов ему должны были передать попозже.

"Правоохранители установили, что с целью приватизации государственного предприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждения. Им выдвинули требование относительно предоставления неправомерной выгоды за решение данного вопроса. 1,3 миллиона долларов США взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и 200 тысяч долларов США – директору "Головинский карьер". За определенную сумму руководитель ГП "Головинский карьер" который также является председателем ликвидационной комиссии, поспособствует в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" – в беспрепятственной его приватизации", – говорится в сообщении.

Гендиректора "Института охраны почв Украины" задержали в служебном кабинете со взяткой в 1,3 млн долларов. А директора "Головинского карьера" задержали на выезде из столицы с 100 тыс. долларов.

"На основании собранных материалов было открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении им о подозрении. По месту работы и жительства правонарушителей проводятся санкционированные обыски", – заявили в полиции.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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