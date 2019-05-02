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Силой брать Донбасс нельзя: у Зеленского назвали причины

2 мая, 12:53

Переговоры Зеленского с Путиным должны проходить при участии США, считает Апаршин

Фото: Минобороны Украины

Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина может победить в вопросе Донбасса, а вот его советник по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что военным путем оккупированные территории не стоит пытаться освободить, хоть и может спланировать военную операцию.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Он уверен, что на сегодняшний день Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность Украины, но ресурсы армии ограничены. По его мнению, вопрос Донбасс можно решить за пять лет.

"Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная. Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года", – сказал Апаршин.

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В то же время советник Зеленского объяснил, что в случае попытки провернуть военную операцию на Донбассе, от Украины отвернуться западные партнеры. Кроме того, он считает, что переговоры Зеленского с Путиным должны проходить при участии США.

"Они же (Запад – ред.) понимают, какая тут может быть перспектива. Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным – это абсолютно проигрышная ситуация. С ним нельзя говорить напрямую, поэтому мы должны все же просить помощи у наших партнеров. Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются. Мне очень близка позиция Великобритании. Я бы все же начал переговоры относительно миротворческих сил, по поводу их выхода на границу между Украиной и Россией", – подчеркнул Апаршин.

Как мы сообщали, сам Зеленский четко назвал Кремлю условия для нормализации отношений Украины с Россией. Он также ожидает, что Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной.

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Тег Россия, Донбасс, Зеленский, Апаршин

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