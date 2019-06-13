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Силы ООС на "Хаммерах" отбили "атаку вражеского десанта": эффектное видео учений

13 июня, 09:49

Пограничники тренировались оборонять побережье от возможного нападения с Азовского моря

Скриншот
Скриншот.

Военные провели тренировку ликвидации "вражеского десанта" на Приазовье. На берегу Азовского моря на Humvee и БТРах силы ООС отработали защиту побережья от вражеского вторжения. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Так, боевые экипажи БТР и Humvee Донецкого пограничного отряда в полевых условиях, приближенных к боевым, в очередной раз отработали вопросы участия пограничных подразделений в противодесантной обороне побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил.

Несмотря на резкие изменения погоды – от жары до проливных дождей, – "зеленые береты" совершили маневрирование на бронированной технике и метко били по целям, в том числе с ходу. Таким образом, усовершенствованы практические навыки механиков-водителей по управлению боевой техникой, а также наводчиков башенно-пулеметных установок. Пригодились здесь и возможности БПЛА для разведки противника, местности и корректировки огня.

Ранее новости "Сегодня" показывали фото и видео, как танковый резерв ООС отразил "прорыв врага". Танкисты отработали отражение атаки противника, который прорвал или вклинился в оборону наших войск.

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Тег пограничники, азовское море, БТР, десант, учения, Humvee, Хаммер, ООС

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