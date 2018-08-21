Синдром Рэмбо: психолог объяснил поведение "харьковского стрелка"

"Харьковский стрелок", 47-летний безработный слесарь-рихтовщик Александр Поярков, который в ночь с 19 на 20 августа расстрелял свою жену, а позже устроил стрельбу у здания Харьковского горсовета, где убил патрульного полицейского Дмитрия Кириенко и ранил охранника, пребывал в состоянии крайнего отчаяния и злобы на мир.

Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" психолог Максим Жидко.

По мнению специалиста, мужчина решился на такие чудовищные действия в состоянии аффекта.

"У человека копилось напряжение достаточно долгое время, и мы имеем дело с прорывом этого напряжения, со своеобразным "коротким замыканием", когда человек в момент совершения преступления не совсем психически нормален. Это был эпизод психического расстройства. Когда человек ощущает свое собственное бессилие, он может взять ответственность за ситуацию на себя, а может обвинить других людей, общество, бога. В данном случае мы видим, что человек самым примитивным образом пытался разрушить тех, кто, по его мнению, является главными стрессорами. Судя по всему, это были жена, власть. Полиция в этой ситуации выступила преградой, которую он пытался преодолеть", – говорит Максим Жидко.

Как считает психолог, "харьковский стрелок" палил в белый свет, как в копеечку. Об этом свидетельствуют выстрелы по мимо проезжающему автомобилю. То есть он не столько пытался попасть, сколько через выстрелы, через насилие пытался выплеснуть ярость, гнев и боль.

"Насилие, к которому прибегнул этот стрелок, каким бы чудовищным оно нам ни казалось, в его картине мира было самым лучшим из того, что он мог сделать. И нужно понимать, что таких людей, которые достигают крайнего отчаяния, в нашей стране в связи с военными действиями, политической ситуацией, экономической ситуацией, становится все больше. Надо понимать, что у нас монополия на насилие принадлежит только государству. И мы должны быть готовы к тому, что все больше людей будут прибегать к насилию как к последнему доводу, последнему аргументу", – добавляет эксперт.

Психолог связывает поведение стрелка с "синдромом Рэмбо", который, попав в безвыходную ситуацию, взялся за оружие и начал его применять.

Ранее мы уже писали о том, что жену стрелка нашли мертвой в доме частного сектора на Лысой горе. Как рассказали в полиции, ее застрелил муж.

Напомним, в ночь на 20 августа Поярков открыл огонь возле здания горсовета Харькова и ранил охранника. Прибывшие на место происшествия патрульные ликвидировали стрелка. В ходе стрельбы погиб патрульный Дмитрий Кириенко.

Следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 115 ("Умышленное убийство") и статье 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего") Уголовного кодекса Украины.

У стрелка было обнаружено два пистолета, несколько магазинов к ним и около 30 патронов. Кроме того, мужчина был нетрезв. На данный момент полиция изучает несколько версий нападения.