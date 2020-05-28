"Греция" на юге Украины: Кульбида отметил интересную тенденцию в климате

Во всех странах Северного полушария сегодня отмечаются изменения климата. Они выражены в том, что среднегодовая температура воздуха по сезонам повышается. Об этом сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает РБК-Украина.

"Для Украины это повышение одно из самых больших", - сказал он.

По словам Кульбиды, потепление наиболее выражено в северных странах Европейского континента.

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"Чем дальше на юг, оно менее выражено, но все равно доходит до Украины", – сказал он.

Директор Укргидрометцентра добавил, что в отношении средиземноморских стран эти изменения не так заметны. Там сохраняется тот климат, который был раньше: он как был летом засушливым, так и остается.

"Однако южные районы Украины постепенно приближаются к балканскому климату, даже греческому. То есть заметно повышение температуры и уменьшение эффективности осадков за счет их испарения. Это приводит к тому, что засушливость климата в южных степных районах Украины растет", – сказал Кульбида.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре заявили, что дожди ликвидировали засуху в Украине.

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