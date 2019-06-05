Синоптик о погоде 6 июня: жара усилится, но ливни продолжат "терзать" Украину

Диденко предупреждает, что в больших городах, особенно в столице, температура может резко вырасти

Фото: pixabay.com

Погода в июне продолжает преподносить неприятные сюрпризы украинцам. Завтра, 6 июня, почти на всей территории страны пройдут дожди, местами сильные ливни и град. В то же время потеплеет до 33 градусов. Об этом сообщила в Facebook синоптики Наталия Диденко.

По ее словам, завтра Украину снова накроют кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, шквалы и град.

"Завтра днем ​​меньшая вероятность дождей ожидается на Левобережье – восточные области, юго-восток, часть центральных областей, тех, что ближе к востоку. Температура воздуха в Украине предполагается в четверг 25-30 градусов, на востоке и юге местами до +32 градусов, на западе 23-27 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 6 июня пройдут дожди будут чередоваться с солнцем, а температура воздуха ожидается в районе 28 градусов. В то же время синоптик предупредила, что температура воздуха может быть выше.

"Вниманию тех, кто не очень воспринимает жару, особенно в заасфальтированном городе. В Киеве в ближайшее время будет расти температура воздуха, то есть не крутиться вокруг 27-28 выше нуля, а достигнет 30-33 градусов. Это – немало", – подчеркнула Диденко.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что весна в Киеве стала одной из самых теплых за 138 лет. Метеорологи назвали самые теплых и самые холодные дни весны.

Новости "Сегодня" также сообщали, как на днях непогода бушевала на Буковине. Больше смотрите о затопленных улицах в видеосюжете:

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