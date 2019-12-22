Синоптик предупредила об ухудшении погоды в понедельник

Пока по всей Украине снег можно увидеть только по телевизору, в горах будет прилично заметать

/ Фото: Сегодня

В понедельник, 23 декабря, погодные условия в Украине ухудшатся, особенно на западе – там объявлено штормовое предупреждение. В то же время почти везде будет достаточно тепло – в среднем 10 градусов выше нуля. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, начало предновогодней недели отметится в Украине дождями, карпатским мокрым снегом, сильным юго-восточным ветром и почти апрельской температурой воздуха.

"23-го декабря в большинстве областей Украины ожидается в течение дня 7-13 градусов. Однако на западе температура снизится завтра до 4-8 градусов. В восточных областях также будет немного свежее – 5-9 градусов. Ветер юго-восточного направления будет достигать 15-22 м/с, то есть вероятны штормовые порывы. Дожди пройдут почти повсеместно в Украине, кроме юго-восточной части. На западе есть вероятность сильных дождей, в Карпатах – мокрый снег и метели", – написала Диденко.

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В Киеве понедельник ожидается влажным, с дождем и порывистым, до сильного, ветром. А вот температура воздуха "прыгнет" до 10-12 градусов.

Синоптик напомнила, что похолодание до "минусов" ожидается с 27 декабря.

В тренде Синоптик рассказала, какой погоды ждать на Новый год

Новый год все ближе, а погода продолжает удивлять украинцев рекордными показателями тепла. Но ведь рано или поздно должно похолодать, ведь это зима, какой бы она ни была. Отметим, что ближайшие дни будут еще теплыми, но мокрыми. Читайте подробнее о прогнозе погоды в Украине на неделю.

Напомним, в Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Метеорологи зафиксировали в этот день 15,2 градуса. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 градуса и наблюдалось 5 декабря 2008 года.

В этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было недолго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

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